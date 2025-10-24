Шакил О′Нил об аресте Чонси Биллапса: «Если ты зарабатываешь 9 миллионов долларов в год, сколько тебе еще нужно?»

О′Нил не понимает, зачем тренер «Портленда» занимался незаконной деятельностью.

«Я очень хорошо знаю Чонси Биллапса и Деймона Джонса. Мне стыдно, что эти парни поставили под угрозу свои семьи и карьеры. Если ты зарабатываешь 9 миллионов долларов в год, сколько тебе еще нужно?» – задался вопросом О′Нил.

Ранее ФБР арестовало Биллапса по делу о нелегальном покере, связанном с мафией.