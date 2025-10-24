Лав удалил шуточный пост о Биллапсе и Розире после замечания и разговора с Лиллардом

Форвард «Юты» осознал свою неправоту.

После новостей об аресте Терри Розира и Чонси Биллапса Кевин Лав с юмором обыграл ситуацию, выложив мем на основе вирусного фото с концерта Coldplay.

Изображение прокомментировал Дэмиан Лиллард : «Какая-то слабохарактерная херня».

Впоследствии Лав удалил пост, заявив, что у него состоялся личный разговор с Лиллардом.

«Я поговорил с Дэймом, и он открыл мне глаза на то, что это реальная проблема для двух моих бывших партнеров по команде и братьев. Я удалил тот пост, потому что мы все знаем, что им сейчас тяжело. Как и их семьям», – написал форвард «Джаз».

Биллапс и Лав вместе играли за сборную США на чемпионате мира 2010 года, в то время как Лав и Розир были партнерами по «Майами».