Стефен Карри набрал 42 очка в победной игре с «Денвером» (ОТ)
Лидер «Уорриорс» привел команду к победе в трудном матче.
37-летний защитник провел на паркете 37 минут и записал на свой счет 42 очка (14 из 25 с игры, 6 из 12 трехочковых и 8 из 8 штрафных), 6 подборов, 7 передачи, 3 перехвата и 1 блок-шот.
Действия суперзвезды «воинов» оказались особенно важными в конце 4-й четверти, когда он набрал 13 очков за 5 минут, включая трехочковый, позволивший перевести встречу в овертайм.
В дополнительной 5-минутке «Уорриорс» удался рывок 12:2, благодаря которому им удалось одержать итоговую победу – 137:131.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?1910 голосов
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости