Никола Йокич сравнялся с Оскаром Робертсоном по количеству трипл-даблов в первых играх сезона
Суперзвезда «Денвера» повторил рекорд Робертсона.
В первом матче нового сезона против «Голден Стэйт» сербский центровой записал на свой счет 21 очко (8 из 23 с игры), 13 подборов и 10 передач.
Тем самым он сравнялся с Оскаром Робертсоном по количеству трипл-даблов в матчах открытия сезона – по четыре.
По общему количеству трипл-даблов Йокич (165) уступает только Расселу Уэстбруку (202) и Робертсону (181).
«Наггетс» не смогли одержать победу, уступив «Уорриорс» в овертайме (131:137), за который Йокич набрал 2 очка.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?1949 голосов
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
