Никола Йокич сравнялся с Оскаром Робертсоном по количеству трипл-даблов в первых играх сезона

Суперзвезда «Денвера» повторил рекорд Робертсона.

В первом матче нового сезона против «Голден Стэйт » сербский центровой записал на свой счет 21 очко (8 из 23 с игры), 13 подборов и 10 передач.

Тем самым он сравнялся с Оскаром Робертсоном по количеству трипл-даблов в матчах открытия сезона – по четыре.

По общему количеству трипл-даблов Йокич (165) уступает только Расселу Уэстбруку (202) и Робертсону (181).

«Наггетс» не смогли одержать победу, уступив «Уорриорс» в овертайме (131:137), за который Йокич набрал 2 очка.