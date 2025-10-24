Стефен Карри хотел, чтобы Джимми Батлер показал «спокойной ночи» после ключевого трехочкового в овертайме с «Денвером»
Звездный форвард помог «Уорриорс» добить «Наггетс» в дополнительной 5-минутке.
За 41 секунду до конца Джимми Батлер довел преимущество своей команды до «+6» попаданием из-за дуги (133:127). Стефен Карри ждал, что Батлер использует празднование «спокойной ночи», но тот не стал этого делать.
В ответной атаке «Наггетс» Никола Йокич не смог реализовать трехочковый, после чего Карри убежал к кольцу соперника, не встретив никакого сопротивления.
«Уорриорс» довели встречу до победы – 137:131.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал Chaz NBA
