Стефен Карри хотел, чтобы Джимми Батлер показал «спокойной ночи» после ключевого трехочкового в овертайме с «Денвером»

Звездный форвард помог «Уорриорс» добить «Наггетс» в дополнительной 5-минутке.

За 41 секунду до конца Джимми Батлер довел преимущество своей команды до «+6» попаданием из-за дуги (133:127). Стефен Карри ждал, что Батлер использует празднование «спокойной ночи», но тот не стал этого делать.

В ответной атаке «Наггетс» Никола Йокич не смог реализовать трехочковый, после чего Карри убежал к кольцу соперника, не встретив никакого сопротивления.

«Уорриорс» довели встречу до победы – 137:131.