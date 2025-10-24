Видео
Аарон Гордон набрал 50 очков (10 из 11 трехочковых) в игре с «Голден Стэйт» – новый рекорд карьеры

Форвард «Наггетс» провел свой самый результативный матч.

За 38,5 минут на паркете во встрече с «Голден Стэйт» на счету Гордона 50 очков: 17 из 21 с игры, 10 из 11 трехочковых и 6 из 6 штрафных.

Также в его активе 8 подборов, 2 передачи и 1 блок-шот.

Предыдущим рекордом форварда, который тогда выступал за «Орландо», были 41 очко в матче против «Бруклина» в 2017 году.

Гордон присоединился к Майклу Джордану (2х), Кайри Ирвингу, Энтони Дэвису, Элджину Бэйлору и Уилту Чемберлену в списке игроков, которым удалось набрать 50+ очков в первом матче сезона.

«Наггетс» уступили «Уорриорс» в овертайме – 131:137.

