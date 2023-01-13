Президент ULEB Томас Ван ден Шпигель: «Евролига убивает баскетбол»

Бывший центровой ЦСКА, ныне президент ULEB Томас Ван ден Шпигель высказался по поводу противостояния между и Евролигой.

«Нам нужно положить этому конец. Нам нужно вернуться к интегрированной модели, потому что убивает баскетбол на европейском уровне и это ни к чему не приведет. Это очень печальный, но верный вывод, нам нужно покончить с этим.

В последние годы Евролига стала полностью контролироваться клубами. У нас по-прежнему большинство акционеров, но из-за организации турнира у нас нет права голоса или представительства. Это убивает наши национальные лиги, корни и инвестиции. С 2020 года мы находимся в разногласиях с ECA, органом, контролирующим Евролигу.

Нам приходится конкурировать с Евролигой за коммерческие права, потому что мы делим один пирог. Мы теряем права на трансляции и продажу билетов», – заявил Ван ден .

Вся карьера Майкла Джордана прошла под Sirius. Полторы минуты мурашек от навсегда связанного с ней величия