Президент ULEB Томас Ван ден Шпигель: «Евролига убивает баскетбол»

Теги Томас Ван ден Шпигель Turkish Airlines EuroLeague ФИБА Баскетбол

Бывший центровой ЦСКА, ныне президент ULEB Томас Ван ден Шпигель высказался по поводу противостояния между ФИБА и Евролигой.

«Нам нужно положить этому конец. Нам нужно вернуться к интегрированной модели, потому что Евролига убивает баскетбол на европейском уровне и это ни к чему не приведет. Это очень печальный, но верный вывод, нам нужно покончить с этим.

В последние годы Евролига стала полностью контролироваться клубами. У нас по-прежнему большинство акционеров, но из-за организации турнира у нас нет права голоса или представительства. Это убивает наши национальные лиги, корни и инвестиции. С 2020 года мы находимся в разногласиях с ECA, органом, контролирующим Евролигу.

Нам приходится конкурировать с Евролигой за коммерческие права, потому что мы делим один пирог. Мы теряем права на трансляции и продажу билетов», – заявил Ван ден Шпигель.

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1 комментарий

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