«Вернулся в семью». Саша Обрадович объяснил поцелуй логотипа «Црвены Звезды»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Саша Обрадович Црвена Звезда MTS фото Монако Баскетбол

Главный тренер «Монако» Саша Обрадович прокомментировал свой поступок перед началом гостевого матча против «Црвены Звезды» (68:92), когда он поцеловал логотип в центре площадки своей бывшей команды.

«В какой-то момент мне было трудно сосредоточиться. Спасибо за отличный прием и уважение. Я рад, что в некотором смысле вернулся в семью.

Нет более счастливого человека, чем я. Представьте себе, 60 процентов по эту сторону и 40 процентов болельщиков «Партизана» аплодируют мне в Сербии. Что может быть прекраснее?» – сказал Обрадович.

Сергей Кущенко в Mozzart Sport: страсть сербского баскетбола, футбольная модель для Евролиги и пути развития Лиги ВТБ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий