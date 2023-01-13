«Вернулся в семью». Саша Обрадович объяснил поцелуй логотипа «Црвены Звезды»

Главный тренер « » прокомментировал свой поступок перед началом гостевого матча против « » (68:92), когда он поцеловал логотип в центре площадки своей бывшей команды.

«В какой-то момент мне было трудно сосредоточиться. Спасибо за отличный прием и уважение. Я рад, что в некотором смысле вернулся в семью.

Нет более счастливого человека, чем я. Представьте себе, 60 процентов по эту сторону и 40 процентов болельщиков «Партизана» аплодируют мне в Сербии. Что может быть прекраснее?» – сказал Обрадович.

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