Эргин Атаман: «Евролига должна быть закрытой лигой из 24 команд»

Главный тренер « » считает, что Евролига должна стать закрытым турниром, чтобы команды могли увеличить свои доходы.

«Я думаю, что для повышения доходов нам нужна закрытая лига из 24 команд. Как в НБА, Формуле-1 или ATP. Нам нужно закрыть Евролигу и национальные лиги, чтобы у сборных было место в расписании.

Проблема Евролиги — это доходы ее команд. Лига должна найти решения, чтобы улучшить ситуацию. Некоторые команды тратят по 40-50 миллионов евро. А как же доходы? Это ужасно.

Качество баскетбола Евролиги очень высокое. Лука Дончич на днях признался, что чаще смотрит матчи Евролиги, чем . Почему? Потому что игры намного интереснее. Однако уровень организации не тот», – заявил Атаман.

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