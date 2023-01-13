Эргин Атаман: «Евролига должна быть закрытой лигой из 24 команд»
Главный тренер «Анадолу Эфеса» Эргин Атаман считает, что Евролига должна стать закрытым турниром, чтобы команды могли увеличить свои доходы.
«Я думаю, что для повышения доходов нам нужна закрытая лига из 24 команд. Как в НБА, Формуле-1 или ATP. Нам нужно закрыть Евролигу и национальные лиги, чтобы у сборных было место в расписании.
Проблема Евролиги — это доходы ее команд. Лига должна найти решения, чтобы улучшить ситуацию. Некоторые команды тратят по 40-50 миллионов евро. А как же доходы? Это ужасно.
Качество баскетбола Евролиги очень высокое. Лука Дончич на днях признался, что чаще смотрит матчи Евролиги, чем НБА. Почему? Потому что игры намного интереснее. Однако уровень организации не тот», – заявил Атаман.
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