Евролига. «Барселона» – «Анадолу Эфес», «Партизан» сыграет с «Басконией» и другие матчи
Сегодня в рамках 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги пройдут пять матчей.
Испанская «Барселона» примет турецкий «Анадолу Эфес», сербский «Партизан» сыграет с испанской «Басконией».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 13 января, 22.00, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
- Дата проведения
- 13 января, 22.00, «Астробаль»
- Дата проведения
- 13 января, 22.30, «Штарк Арена»
- Дата проведения
- 13 января, 22.30, «Медиоланум Форум»
- Дата проведения
- 13 января, 22.30, «Палау Блауграна»
Положение команд: Реал Испания – 13-6, Барселона Испания – 12-6, Монако Франция – 12-7, Фенербахче Турция – 12-7, Олимпиакос Греция – 12-7, Баскония Испания – 11-7, Маккаби Израиль – 10-7, Жальгирис – 10-8, Црвена Звезда Сербия – 10-9, Анадолу Эфес Турция – 9-9, Партизан Сербия – 8-10, Валенсия – 8-10, Виртус Италия – 7-11, Бавария Германия – 7-12, Виллербан Франция – 6-12, Милан Италия – 6-12, Панатинаикос Греция – 6-12, Альба Германия – 6-13.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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