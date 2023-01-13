Евролига. «Барселона» – «Анадолу Эфес», «Партизан» сыграет с «Басконией» и другие матчи

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Сегодня в рамках 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги пройдут пять матчей.

Испанская «Барселона» примет турецкий «Анадолу Эфес», сербский «Партизан» сыграет с испанской «Басконией».

Евролига

Регулярный чемпионат

Панатинаикос Греция  –  Маккаби Плейтика Израиль
Дата проведения
13 января, 22.00, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
Онлайн матча

LDLC АСВЕЛ Франция  –  Валенсия Испания
Дата проведения
13 января, 22.00, «Астробаль»
Онлайн матча

Партизан Сербия  –  Баскония Испания
Дата проведения
13 января, 22.30, «Штарк Арена»
Онлайн матча

EA7 Эмпорио Армани Милан Италия  –  Жальгирис Литва
Дата проведения
13 января, 22.30, «Медиоланум Форум»
Онлайн матча

Барселона Испания  –  Анадолу Эфес Турция
Дата проведения
13 января, 22.30, «Палау Блауграна»
Онлайн матча

Положение команд: Реал Испания – 13-6, Барселона Испания – 12-6, Монако Франция – 12-7, Фенербахче Турция – 12-7, Олимпиакос Греция – 12-7, Баскония Испания – 11-7, Маккаби Израиль – 10-7, Жальгирис – 10-8, Црвена Звезда Сербия – 10-9, Анадолу Эфес Турция – 9-9, Партизан Сербия – 8-10, Валенсия – 8-10, Виртус Италия – 7-11, Бавария Германия – 7-12, Виллербан Франция – 6-12, Милан Италия – 6-12, Панатинаикос Греция – 6-12, Альба Германия – 6-13.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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