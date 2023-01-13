Ненад Димитриевич: «В НБА моим самым большим кумиром был Леброн, в Европе — Теодосич»

Теги УНИКС Леброн Джеймс Предраг Стоякович Turkish Airlines EuroLeague Александар Джорджевич Милош Теодосич Единая лига ВТБ Ненад Димитриевич Баскетбол

Разыгрывающий УНИКСа Ненад Димитриевич назвал своих любимых игроков в НБА и Евролиге.

«Первыми были Джорджевич и Стоякович. Но тогда я был ребенком. Аллен Айверсон был моей первой любимой звездой НБА. Потом в лигу пришел Леброн. Папа привез мне из Штатов его кроссовки.

Я следил за ним все эти годы. Когда он играл в финалах за «Майами» и «Кливленд», я просто сходил с ума. Сейчас все иначе. Я вырос, не слежу так сильно за НБА, предпочитаю Евролигу. Но в НБА моим самым большим кумиром был Леброн. А в Европе — Милош Теодосич, наверное. Эти двое», — сказал македонец.

Мужик так фанател от Айверсона, что стал главным тату-мастером НБА. Теперь летает в отпуск с Дюрэнтом и сотрудничает с Jordan Brand

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