Брэдли Билу разрешили возобновить полноценные тренировки
Звездный защитник «Уизардс» Брэдли Бил получил разрешение возобновить полноценные тренировки и участвовать в матчах.
Бил получил травму подколенного сухожилия во время игры против «Милуоки» 3 января и с тех пор не выходил на площадку. Брэдли сыграл только в шести из последних 18 матчей команды.
В пятницу вечером «Уизардс» принимают «Никс». Клуб из Вашингтона оценит готовность защитника перед игрой.
В 24 встречах этого сезона Бил набирает в среднем 22,9 очка за игру. «Уизардс» имеют результат 10-14 с Брэдли в составе и 8-10 без него.
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