Брэдли Бил не доиграл матч против «Сиксерс» из-за травмы подколенного сухожилия

Теги травмы Филадельфия НБА Вашингтон Брэдли Бил Баскетбол

Атакующий защитник «Вашингтона» Брэдли Бил не доиграл матч против «Филадельфии» (116:111) из-за боли в левом подколенном сухожилии.

Игрок покинул площадку за 4:17 до конца четвертой четверти. Уходя с паркета, Бил снял с головы повязку и кинул ее на пол от злости.

Бил завершил матч с 19 очками (8 из 15 с игры), 5 передачами и 2 блок-шотами.

Ранее в этом месяце Бил пропустил две недели из-за растяжения правого подколенного сухожилия.

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3 комментария

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Mr.BadGuy
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Ответ Vagant
В прошлом сезоне Бил пропустил 42 матча. В этом уже 12 (из 34). Супермакс, да. Желанная цель для Пелинки.
Ну Дэвис же не должен скучать в лазарете, а так им вдвоем веселее будет. Могут в морской бой играть на соседних койках. Или в города.
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Vagant
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Ответ Mr.BadGuy
Только у Вашика с лазарета все вышли, и опять Бил походу присядет
В прошлом сезоне Бил пропустил 42 матча.
В этом уже 12 (из 34).
Супермакс, да.
Желанная цель для Пелинки.
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Mr.BadGuy
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Только у Вашика с лазарета все вышли, и опять Бил походу присядет
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