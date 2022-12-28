Брэдли Бил не доиграл матч против «Сиксерс» из-за травмы подколенного сухожилия
Атакующий защитник «Вашингтона» Брэдли Бил не доиграл матч против «Филадельфии» (116:111) из-за боли в левом подколенном сухожилии.
Игрок покинул площадку за 4:17 до конца четвертой четверти. Уходя с паркета, Бил снял с головы повязку и кинул ее на пол от злости.
Бил завершил матч с 19 очками (8 из 15 с игры), 5 передачами и 2 блок-шотами.
Ранее в этом месяце Бил пропустил две недели из-за растяжения правого подколенного сухожилия.
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В этом уже 12 (из 34).
Супермакс, да.
Желанная цель для Пелинки.