Брэдли Бил пропустит как минимум одну неделю из-за повреждения

Звездный защитник пропустит как минимум одну неделю из-за проблем с подколенным сухожилием правой ноги.

Бил точно пропустит три запланированных на эту неделю матча «Уизардс», а затем будет повторно обследован.

Брэдли получил травму в игре с «Лейкерс» в воскресенье.

Средние показатели лидера «Вашингтона» в этом сезоне НБА – 22,9 очка, 3,7 подбора и 5,4 передачи.

Яо Мин увеличил телеаудиторию НБА на 3,7 млрд (за 8 лет). И помог создать бизнес, который сейчас оценивается в 5 млрд долларов