Брэдли Бил пропустит как минимум неделю из-за растяжения подколенного сухожилия

У атакующего защитника « » диагностировано слабое растяжение левого подколенного сухожилия. Игрок пропустит как минимум одну неделю.

Бил во вторник вернулся в состав, пропустив три матча из-за болей в подколенном сухожилии, но не вышел на паркет во второй половине матча против «Милуоки», набрав 8 очков за 13 минут.

МРТ подтвердила растяжение подколенного сухожилия. «Уизардс» объявили, что Бил пропустит следующие три матча и пройдет повторное обследование через неделю.

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