Брэдли Бил может вернуться к матчу с «Орландо» в пятницу

Теги травмы Орландо Финикс НБА Вашингтон Брэдли Бил Шэмс Чарания Баскетбол

Атакующий защитник «Вашингтона» Брэдли Бил близок к возвращению в строй после травмы левого подколенного сухожилия.

Как сообщает инсайдер НБА Шэмс Чарания, недавнее МРТ-обследование показало, что игрок сможет восстановиться в ближайшие дни.

Бил пропустит сегодняшний матч против «Финикса», но должен сыграть во встрече с «Орландо» в пятницу.

Главный талисман «Селтикс» – это сын Джейсона Тейтума: генерирует мемы, воспитывает игроков и готовится идти по стопам отца

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