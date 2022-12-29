Брэдли Бил может вернуться к матчу с «Орландо» в пятницу

Атакующий защитник « » близок к возвращению в строй после травмы левого подколенного сухожилия.

Как сообщает инсайдер НБА Шэмс Чарания, недавнее МРТ-обследование показало, что игрок сможет восстановиться в ближайшие дни.

Бил пропустит сегодняшний матч против « », но должен сыграть во встрече с « » в пятницу.

Главный талисман «Селтикс» – это сын Джейсона Тейтума: генерирует мемы, воспитывает игроков и готовится идти по стопам отца