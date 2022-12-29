Брэдли Бил может вернуться к матчу с «Орландо» в пятницу
Атакующий защитник «Вашингтона» Брэдли Бил близок к возвращению в строй после травмы левого подколенного сухожилия.
Как сообщает инсайдер НБА Шэмс Чарания, недавнее МРТ-обследование показало, что игрок сможет восстановиться в ближайшие дни.
Бил пропустит сегодняшний матч против «Финикса», но должен сыграть во встрече с «Орландо» в пятницу.
Главный талисман «Селтикс» – это сын Джейсона Тейтума: генерирует мемы, воспитывает игроков и готовится идти по стопам отца
Комментарии