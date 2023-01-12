Эксперт: «Демар Дерозан захочет продлить контракт с «Буллс» этим летом»

По словам эксперта Кей Си Джонсона, форвард « » , вероятно, захочет продлить контракт с клубом предстоящим летом.

«Я удивлюсь, если «Буллс» обменяют кого-либо из своей большой тройки. Но если они все же решат разрушить свой костяк, Дерозан будет самым ценным активом.

У Демара будет право на продление контракта этим летом. Им не нужно его продлевать, так как его контракт гарантирован до конца следующего сезона. Но держу пари, что Демар захочет продлить контракт этим летом.

Он великолепен в этом сезоне и наверняка снова будет приглашен на Матч всех звезд. Он претендует на включением в символическую сборную сезона», – сказал эксперт.