Зак Лавин бросил 2-очковый при «-3» на последних секундах матча с «Уизардс»

Теги Чикаго НБА Вашингтон видео Никола Вучевич Зак Лавин Баскетбол

Защитник «Буллс» Зак Лавин взял на себя инициативу на последних секундах матча с «Уизардс» (97:100) при «-3» на табло.

Лавин получил мяч после ввода из-за боковой, ворвался в зону соперника и совершил 2-очковый бросок, который оказался неточным.

Стоявший на дуге центровой «Чикаго» Никола Вучевич недоуменно развел руками.

На счету Лавина в среду 38 очков при 15 из 28 с игры.

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6 комментариев

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Mit_Sam
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(закадровый голос) Вспомни слова своего учителя…. (Склейка) JR SMITH: А я думал, мы ведём 🤷‍♂️
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ARCAN
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Ответ олси
Авдия умный еврейский юноша . Как только Лавин перешел трехочковую линию , отпрыгнул от него как от тигра .
+ двадцатый подбор взял
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Mr.BadGuy
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Искал два с фолом, но не вышло ни с два ни с фолом.
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Dedete
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Так-то комментаторы даже сказали что был фол. А если свистнули бы, и он попал? Но согласен, что Зак выбрал непростой вариант )
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олси
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Авдия умный еврейский юноша . Как только Лавин перешел трехочковую линию , отпрыгнул от него как от тигра .
+9
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+9
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Daff Rogers
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Реакция Вуча)
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