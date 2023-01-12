Защитник «Буллс» взял на себя инициативу на последних секундах матча с «Уизардс» (97:100) при «-3» на табло.

Лавин получил мяч после ввода из-за боковой, ворвался в зону соперника и совершил 2-очковый бросок, который оказался неточным.

Стоявший на дуге центровой « » недоуменно развел руками.

На счету Лавина в среду 38 очков при 15 из 28 с игры.

У Абдул-Джаббара камео в «Достать ножи». Его кинокарьера поражает: дрался с Брюсом Ли, сотрудничал с Деппом и пугал в клипе Linkin Park

Пирамида величайших празднований НБА. Кажется, ничего столь же культового, как «большие шары», так и не родилось