Демар Дерозан пропустит матч с «Уизардс» из-за травмы

Форвард « » не примет участия в сегодняшнем матч против « » из-за травмы.

Дерозан повредил четырехглавую мышцу бедра во время предыдущей игры с « » (99:107) в понедельник.

До сегодняшней встречи с «Уизардс» 33-летний баскетболист не пропустил ни одного матча в нынешнем регулярном чемпионате. Его средние показатели составляют 26,1 очка, 5 подборов, 4,9 передачи и 1 перехват.

У Абдул-Джаббара камео в «Достать ножи». Его кинокарьера поражает: дрался с Брюсом Ли, сотрудничал с Деппом и пугал в клипе Linkin Park