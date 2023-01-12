Демар Дерозан пропустит матч с «Уизардс» из-за травмы

Теги травмы Бостон Чикаго НБА Вашингтон Демар Дерозан Баскетбол

Форвард «Чикаго» Демар Дерозан не примет участия в сегодняшнем матч против «Вашингтона» из-за травмы.

Дерозан повредил четырехглавую мышцу бедра во время предыдущей игры с «Бостоном» (99:107) в понедельник.

До сегодняшней встречи с «Уизардс» 33-летний баскетболист не пропустил ни одного матча в нынешнем регулярном чемпионате. Его средние показатели составляют 26,1 очка, 5 подборов, 4,9 передачи и 1 перехват.

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