Кайл Кузма исполнил решающий 3-очковый с сопротивлением Алекса Карузо
Форвард «Вашингтона» Кайл Кузма стал автором победного броска в матче с «Чикаго» (100:97).
Кузма исполнил решающий 3-очковый с сопротивлением защитника «Буллс» Алекса Карузо за 5,7 секунды до финальной сирены при 97:97.
На счету Кайла 21 очко, 4 подбора и 3 передачи при 9 из 20 с игры.
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