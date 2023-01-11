Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся восемь матчей.

Лучшая команда чемпионата « » (29-12) примет на своей арене « » (25-16). Лидирующий на Западе « » (27-13) сойдется с « ».

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Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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