НБА. «Бостон» примет «Новый Орлеан», «Денвер» сойдется с «Финиксом» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся восемь матчей.
Лучшая команда чемпионата «Бостон» (29-12) примет на своей арене «Новый Орлеан» (25-16). Лидирующий на Западе «Денвер» (27-13) сойдется с «Финиксом».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 12 января, 03.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 12 января, 03.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 12 января, 03.30, «TD Garden»
- Дата проведения
- 12 января, 03.30, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 12 января, 03.30, «State Farm Arena»
- Дата проведения
- 12 января, 04.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 12 января, 06.00, «Ball Arena»
- Дата проведения
- 12 января, 06.00, «Golden 1 Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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