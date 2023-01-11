НБА. «Бостон» примет «Новый Орлеан», «Денвер» сойдется с «Финиксом» и другие матчи

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся восемь матчей.

Лучшая команда чемпионата «Бостон» (29-12) примет на своей арене «Новый Орлеан» (25-16). Лидирующий на Западе «Денвер» (27-13) сойдется с «Финиксом».

НБА

Регулярный чемпионат

Вашингтон – Чикаго
Дата проведения
12 января, 03.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча

Детройт – Миннесота
Дата проведения
12 января, 03.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча

Бостон – Новый Орлеан
Дата проведения
12 января, 03.30, «TD Garden»
Онлайн матча

Нью-Йорк – Индиана
Дата проведения
12 января, 03.30, «Madison Square Garden»
Онлайн матча

Атланта – Милуоки
Дата проведения
12 января, 03.30, «State Farm Arena»
Онлайн матча

Мемфис – Сан-Антонио
Дата проведения
12 января, 04.00, «FedExForum»
Онлайн матча

Денвер – Финикс
Дата проведения
12 января, 06.00, «Ball Arena»
Онлайн матча

Сакраменто – Хьюстон
Дата проведения
12 января, 06.00, «Golden 1 Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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1 комментарий

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Вадим Ермаков
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За очередной будничный трипл Джокера
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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