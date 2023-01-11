Брук Лопес – об истекающем контракте с «Бакс»: «Не могу представить себя в другой команде»

Центровой « » заявил, что не собирается покидать команду в ближайшем будущем.

«Мне нравится здесь. Я так благодарен за возможность приехать сюда и стать частью чего-то особенного, которую «Бакс» дали мне пять лет назад. Это время было прекрасным. Не могу представить себя в другой команде», – признался Лопес.

В нынешнем сезоне 34-летний баскетболист набирает 14,5 очка, 6,5 подбора и 2,6 блок-шота при реализации 38,1% бросков из-за дуги.

Лопес заработает 13,9 миллиона долларов за сезон-2022/23, после чего может стать неограниченно свободным агентом, если не договорится о продлении контракта до 30 июня.

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