Леброн Джеймс: «Мой фирменный бросок – томагавк-данк в быстром отрыве»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Баскетбол

Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс назвал бросок, который он считает своей визитной карточкой.

«Все говорят, что мой фирменный бросок – это томагавк-данк в быстром отрыве.  Один из моих партнеров по команде, Лонни Уокер, постоянно говорит: «Фирменный томагавк-данк Леброна». И это круто.

Это появилось из ниоткуда. Однажды мой брат Брэндон Уильямс, который сейчас работает во фронт-офисе «Кавальерс», перехватил мяч в матче с «Оук Хилл» и отдал его мне. Это показывали по национальному телевидению, я был просто счастлив в тот момент и исполнил этот данк. Он и стал моей визитной карточкой», – рассказал Леброн.

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3 комментария

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Holo Dilnick
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Реально, этот его данк настолько однотипный, что с полным правом может называться фирменным!
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Van Pelt
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Фирменный бросок Леброна — лейап после краблдрибла
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Mr.BadGuy
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У Кузмы этот данк лучше не получается
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