Стив Керр – об отсутствии лидеров в матче с «Пеликанс»: «Сложный календарь, не можем позволить себе рисковать»

Главный тренер Стив Керр объяснил решение не ставить лидеров команды на выездной матч с (83:128).

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«График не был благоприятен ни для нас, ни для города Нового Орлеана. У нас случился бэк-ту-бэк в разгар по-настоящему сложного календаря, и у нас есть парни с болячками, парни, которые не молодеют и играют десять или даже больше лет в плей-офф. Мы посчитали, что в такой ситуации лучше будет оставить их в запасе.

Мы просто не можем позволить себе рисковать. И я очень переживаю за местных болельщиков, которые не увидели наших звезд. Но, как я уже сказал, к сожалению график такой, какой есть, и он неблагоприятен для нас», – заявил Керр.

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