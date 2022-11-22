Стив Керр – об отсутствии лидеров в матче с «Пеликанс»: «Сложный календарь, не можем позволить себе рисковать»

Теги Голден Стэйт Новый Орлеан НБА болельщики Стив Керр Стефен Карри Клэй Томпсон Дрэймонд Грин Эндрю Уиггинс Баскетбол

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр объяснил решение не ставить лидеров команды на выездной матч с «Новым Орлеаном» (83:128).

«Уорриорз» провели встречу без Стефена КарриКлэя Томпсона, Эндрю Уиггинса и Дрэймонда Грина.

«График не был благоприятен ни для нас, ни для города Нового Орлеана. У нас случился бэк-ту-бэк в разгар по-настоящему сложного календаря, и у нас есть парни с болячками, парни, которые не молодеют и играют десять или даже больше лет в плей-офф. Мы посчитали, что в такой ситуации лучше будет оставить их в запасе.

Мы просто не можем позволить себе рисковать. И я очень переживаю за местных болельщиков, которые не увидели наших звезд. Но, как я уже сказал, к сожалению график такой, какой есть, и он неблагоприятен для нас», – заявил Керр.

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