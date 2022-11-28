Главный тренер «Уорриорз» после матча с «Миннесотой» (137:114) отдал должное форварду .

Грин набрал 19 очков, 11 передач и 4 подбора без единой потери.

«Дрэймонд известен тем, что заводит команду, он важен в раздевалке. Он способен воздействовать на лидеров соперника, он защищает своих парней. Но не стоит забывать, что он очень хорош и в самой игре. Сегодня у него 11 передач. При этом ни одной потери. Он не забывал и на кольцо смотреть, 19 очков. Ну и отлично отработал в защите.

В этом сезоне Грин отлично выглядит. Он играет на уровне звезд. Еще он тщательно следит за своим телом, избегает травм, каждый день делает все необходимые для этого вещи», – заявил Керр.

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