Стив Керр: «Нынешний сезон или следующий – последние шансы для «Уорриорз»

Главный тренер считает, что его команда в скором времени перестанет претендовать на чемпионство.

«Это мой девятый сезон. Если вы посмотрите на наш костяк ​​- Стеф, Клэй, Дрэймонд, Андре – ребята играли вместе почти десять лет. Такого в спорте не бывает. С ними команда может преодолеть многое, но мы знаем, что это не будет продолжаться вечно. Нынешний сезон или следующий могут стать последними шансами. Мы на завершающей стадии», – заявил Керр.

Специалист возглавил «Уорриорз» в 2014 году. Под его руководством команда четыре раза выигрывала титул чемпиона НБА и еще дважды уступала в финале.

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