Леброн Джеймс обратился к критикам после признания игроком недели
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс признан игроком недели в Восточной конференции НБА.
38-летний Джеймс после объявления о награде обратился к критикам в социальных сетях.
«Они все никак не оставят меня в покое! Тогда 🤷♂️🤣» – написал Джеймс, выложив фотографию в честь признания его игроком недели.
Джеймс набирал в среднем по 35,0 очка, 8,7 подбора и 7,7 передачи за игру, «озерники» выдали результат 4-0.
Мужик так фанател от Айверсона, что стал главным тату-мастером НБА. Теперь летает в отпуск с Дюрэнтом и сотрудничает с Jordan Brand
1 комментарий