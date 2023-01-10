Форвард « » признан игроком недели в Восточной конференции НБА.

38-летний Джеймс после объявления о награде обратился к критикам в социальных сетях.

«Они все никак не оставят меня в покое! Тогда 🤷‍♂️🤣» – написал Джеймс, выложив фотографию в честь признания его игроком недели.

Джеймс набирал в среднем по 35,0 очка, 8,7 подбора и 7,7 передачи за игру, «озерники» выдали результат 4-0.

Мужик так фанател от Айверсона, что стал главным тату-мастером НБА. Теперь летает в отпуск с Дюрэнтом и сотрудничает с Jordan Brand