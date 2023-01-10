Леброн Джеймс обратился к критикам после признания игроком недели

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Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс признан игроком недели в Восточной конференции НБА.

38-летний Джеймс после объявления о награде обратился к критикам в социальных сетях.

«Они все никак не оставят меня в покое! Тогда 🤷‍♂️🤣» – написал Джеймс, выложив фотографию в честь признания его игроком недели.

Джеймс набирал в среднем по 35,0 очка, 8,7 подбора и 7,7 передачи за игру, «озерники» выдали результат 4-0.

Мужик так фанател от Айверсона, что стал главным тату-мастером НБА. Теперь летает в отпуск с Дюрэнтом и сотрудничает с Jordan Brand

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1 комментарий

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Ostap Benderr
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Играя в западной конференции, стать игроком восточной, не иначе как легенда!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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