Леброн Джеймс прояснил свои слова по поводу необходимости перемен в составе «Лейкерс»
Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс заявил, что рассчитывает на усиление команды перед февральским дедлайном.
«Вы все прекрасно знаете, что за хрень должна случиться. Я не должен ничего говорить об этом», – сказал Джеймс в интервью Сэму Эмику из The Athletic.
Слова Джеймса были восприняты общественностью как призыв к руководству клуба. 38-летний баскетболист вскоре прояснил ситуацию в соцсетях.
«Эй, Сэм, на самом деле мое терпение вовсе не иссякает. Ты выставляешь ситуацию так, будто я разочарован, но на самом деле это не так. Я повторял тебе снова и снова, что моя работа сосредоточена на ребятах в раздевалке, а не на подборе состава. Такова суть нашего разговора.
И я сказал то, что я сказал с максимальным уважением и спокойствием, потому что у меня именно такое настроение! У нас 5-матчевая победная серия 😉👑», – написал Джеймс.
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