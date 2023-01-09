Леброн Джеймс прояснил свои слова по поводу необходимости перемен в составе «Лейкерс»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА соцсети Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс заявил, что рассчитывает на усиление команды перед февральским дедлайном.

«Вы все прекрасно знаете, что за хрень должна случиться. Я не должен ничего говорить об этом», – сказал Джеймс в интервью Сэму Эмику из The Athletic.

Слова Джеймса были восприняты общественностью как призыв к руководству клуба. 38-летний баскетболист вскоре прояснил ситуацию в соцсетях.

«Эй, Сэм, на самом деле мое терпение вовсе не иссякает. Ты выставляешь ситуацию так, будто я разочарован, но на самом деле это не так. Я повторял тебе снова и снова, что моя работа сосредоточена на ребятах в раздевалке, а не на подборе состава. Такова суть нашего разговора.

И я сказал то, что я сказал с максимальным уважением и спокойствием, потому что у меня именно такое настроение! У нас 5-матчевая победная серия 😉👑», – написал Джеймс.

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2 комментария

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Archer_Great
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"я сказал то, что сказал" - это вообще ни разу не "прояснил ситуацию"))
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Fooler
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Правильный настрой.
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