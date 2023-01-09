Звездный форвард « » заявил, что рассчитывает на усиление команды перед февральским дедлайном.

«Вы все прекрасно знаете, что за хрень должна случиться. Я не должен ничего говорить об этом», – сказал Джеймс в интервью Сэму Эмику из The Athletic.

Слова Джеймса были восприняты общественностью как призыв к руководству клуба. 38-летний баскетболист вскоре прояснил ситуацию в соцсетях.

«Эй, Сэм, на самом деле мое терпение вовсе не иссякает. Ты выставляешь ситуацию так, будто я разочарован, но на самом деле это не так. Я повторял тебе снова и снова, что моя работа сосредоточена на ребятах в раздевалке, а не на подборе состава. Такова суть нашего разговора.

И я сказал то, что я сказал с максимальным уважением и спокойствием, потому что у меня именно такое настроение! У нас 5-матчевая победная серия 😉👑», – написал Джеймс.

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