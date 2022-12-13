В сети появилось видео с болельщиком «Пистонс» из первого ряда и форвардом «Лейкерс» , снятое во время недавнего матча между командами.

Поклонник во время паузы в игре поинтересовался у стоявшего рядом 37-летнего Джеймса, заплачет ли он, когда превзойдет рекорд по набранным очкам в за карьеру.

«Нет, не расплачусь...

Расплачусь только если выиграем чемпионат, но не после рекорда по очкам», – отреагировал Джеймс.

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