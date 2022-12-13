Леброн Джеймс: «Расплачусь только если выиграем чемпионат, но не после рекорда по очкам»
В сети появилось видео с болельщиком «Пистонс» из первого ряда и форвардом «Лейкерс» Леброном Джеймсом, снятое во время недавнего матча между командами.
Поклонник во время паузы в игре поинтересовался у стоявшего рядом 37-летнего Джеймса, заплачет ли он, когда превзойдет рекорд Карима Абдул-Джаббара по набранным очкам в НБА за карьеру.
«Нет, не расплачусь...
Расплачусь только если выиграем чемпионат, но не после рекорда по очкам», – отреагировал Джеймс.
Нет, «Лейкерс» не в порядке. Растеряли гигантский отрыв, победную трешку с сиреной от новичка пропустили через Леброна
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