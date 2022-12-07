«Кавальерс» показали видео в честь Леброна Джеймса, болельщики устроили овации стоя

Звездный форвард во вторник провел единственный гостевой матч против своей бывшей команды в нынешнем сезоне.

Во время первой четверти встречи «Кавальерс» показали на большом экране видеоролик, посвященный Леброну. Болельщики устроили овации стоя в честь бывшей звезды клуба.

Джеймс выразил признательность зрителям, помахав и послав воздушные поцелуи.

«Всегда приятно возвращаться сюда. Воспоминания, которые у меня здесь остались, никогда не забудутся», – сказал после матча Леброн.

Матч закончился победой «Кавальерс» со счетом 116:102. Джеймс набрал 21 очко, сделал 17 подборов и 4 передачи.