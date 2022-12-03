Бывший игрок НБА Ройс Уайт раскритиковал телеведущего Шэннона Шарпа и суперзвезду за отсутствие позиции по Китаю.

Джеймс во время недавней пресс-конференции поинтересовался у репортеров, почему ему не задают вопросы о скандальной фотографии с владельцем команды НФЛ «Даллас» Джерри Джонсом.

Ранее в СМИ появилась фотография, на которой в штате Арканзас запечатлена одна из первых попыток интеграции черных детей в общие ряды учащихся общеобразовательной школы. Фотография была сделана 9 сентября 1957 года. На ней 14-летний Джонс стоит среди белых учеников, которые пытаются помешать афроамериканцам зайти в здание школы.

«Но когда дело касалось Кайри Ирвинга, вы, парни, спешили задать мне вопрос», – сказал Леброн.

Шарп оценил высказывание Джеймса, отдав ему должное в социальных сетях: «Вау, Леброн! Эта тема должна взлететь».

«Да… я слышал это… но главный вопрос в том, почему они не спрашивают его о Китае каждый день? Все об этом знают, но предпочитают молчать. Эй, Шэннон, почему бы тебе не спросить Леброна о Китае? Меня не обманешь», – написал Уайт.

По мнению Уайта, Джеймс получил огромную сумму от своего спонсора Nike, за это он игнорирует ситуацию репрессиями со стороны властей КНР в отношении уйгуров.

Уайт является постоянным гостем онлайн-шоу бывшего советника Дональда Трампа Стива Бэннона. В прошлом году Бэннон был арестован по обвинению в неуважении к американскому конгрессу за отказ в даче показаний по делу о штурме Капитолия.

Уайт живет с тревожным расстройством. По мнению экс-баскетболиста, его попытки привлечь внимание к проблемам психического здоровья привели к тому, что ему не дали заиграть в НБА.

Уайт принял участие лишь в 3 матчах НБА.

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