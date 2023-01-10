Стеф Карри близок к возвращению в строй, может сыграть против «Санз» во вторник

Теги травмы Голден Стэйт Финикс НБА Стефен Карри Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри близок к возвращению в строй после травмы.

Карри может сыграть против «Санз» во вторник, в списке травмированных отмечается, что 2-кратный MVP готов выйти на площадку.

Двукратный MVP НБА не играет с 14 декабря из-за подвывиха левого плеча. Стефен пропустил 11 матчей.

С пятницы Карри тренируется без ограничений в формате 5 на 5 с контактом.

В 2022-м Стеф Карри сломал хребет хейтерам, но перестал быть «своим»

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