Звездный разыгрывающий «Уорриорз» близок к возвращению в строй после травмы.

Карри может сыграть против «Санз» во вторник, в списке травмированных отмечается, что 2-кратный MVP готов выйти на площадку.

Двукратный MVP НБА не играет с 14 декабря из-за подвывиха левого плеча. Стефен пропустил 11 матчей.

С пятницы Карри тренируется без ограничений в формате 5 на 5 с контактом.

В 2022-м Стеф Карри сломал хребет хейтерам, но перестал быть «своим»