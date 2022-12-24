Стеф Карри «успешно восстанавливается» после травмы плеча, будет осмотрен через 2 недели

Теги травмы Голден Стэйт Индиана НБА Стефен Карри Баскетбол

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри приближается к возвращению на площадку после травмы.

Двукратный MVP перенес подвывих левого плеча в матче против «Индианы» 14 декабря и пропустил последние четыре встречи.

Недавнее обследование показало, что Карри «успешно восстанавливается». «Уорриорз» повторно оценят состояние своего лидера через две недели.

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2 комментария

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Andraey
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А что там с Уиггинсом?
Он там живой?
Все говорят о Карри, но отсутствие Уиггинса тоже очень ощутимо.
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Nightblackwolf
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Охх, а сейчас так раз 8 матчей дома.. со Стефом бы минимум 7-1 было бы.. а так спорно!
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