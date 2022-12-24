Стеф Карри «успешно восстанавливается» после травмы плеча, будет осмотрен через 2 недели
Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри приближается к возвращению на площадку после травмы.
Двукратный MVP перенес подвывих левого плеча в матче против «Индианы» 14 декабря и пропустил последние четыре встречи.
Недавнее обследование показало, что Карри «успешно восстанавливается». «Уорриорз» повторно оценят состояние своего лидера через две недели.
«Думаю не о Вембаньяме, а о том, как защищаться против Карри». Скута Хендерсона называют более надежным выбором, чем французское чудо света
Он там живой?
Все говорят о Карри, но отсутствие Уиггинса тоже очень ощутимо.