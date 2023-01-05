«Уорриорз» рассчитывают на возвращение Карри в строй через неделю
Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри продолжает восстанавливаться после травмы плеча.
Как сообщил генеральный менеджер «Уорриорз» Боб Майерс, команда рассчитывает на возвращение Карри в строй к матчу против «Сан-Антонио» в следующую пятницу, 13 января.
Двукратный MVP не играет с 14 декабря из-за подвывиха левого плеча. В ближайшие выходные он пройдет повторное обследование.
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