«Уорриорз» рассчитывают на возвращение Карри в строй через неделю

Разыгрывающий « » продолжает восстанавливаться после травмы плеча.

Как сообщил генеральный менеджер «Уорриорз» , команда рассчитывает на возвращение Карри в строй к матчу против « » в следующую пятницу, 13 января.

Двукратный MVP не играет с 14 декабря из-за подвывиха левого плеча. В ближайшие выходные он пройдет повторное обследование.

В 2022-м Стеф Карри сломал хребет хейтерам, но перестал быть «своим»