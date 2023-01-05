«Уорриорз» рассчитывают на возвращение Карри в строй через неделю

Теги травмы Голден Стэйт Сан-Антонио НБА Стефен Карри Боб Майерс Баскетбол

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри продолжает восстанавливаться после травмы плеча.

Как сообщил генеральный менеджер «Уорриорз» Боб Майерс, команда рассчитывает на возвращение Карри в строй к матчу против «Сан-Антонио» в следующую пятницу, 13 января.

Двукратный MVP не играет с 14 декабря из-за подвывиха левого плеча. В ближайшие выходные он пройдет повторное обследование.

В 2022-м Стеф Карри сломал хребет хейтерам, но перестал быть «своим»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий