Леброн Джеймс не сыграет против «Денвера» из-за боли в голеностопе

Теги травмы Леброн Джеймс Денвер Лейкерс НБА Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс пропустит сегодняшний гостевой матч против «Денвера» из-за боли в левом голеностопе, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Ранее сообщалось, что участие Джеймса во встрече находится под вопросом.

В составе «Лейкерс» также отсутствуют травмированные Остин Ривз, Трой Браун и Лонни Уокер.

Следующий матч «Лейкерс» проведут дома в четверг, 12 января.

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2 комментария

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Vagant
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Тогда уж надо "запилить", что Леброн Джеймс и Донован Митчелл признаны игроками недели.
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Be1983kot18leta@gmail.com
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Шреддер и Вестбрук по трипл дабл
Томас Браянт рекорд карьеры близко к 40 очкам.Легкая победа
+2
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