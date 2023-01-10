Леброн Джеймс не сыграет против «Денвера» из-за боли в голеностопе

Звездный форвард « » пропустит сегодняшний гостевой матч против « » из-за боли в левом голеностопе, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Ранее сообщалось, что участие Джеймса во встрече находится под вопросом.

В составе «Лейкерс» также отсутствуют травмированные Остин Ривз, Трой Браун и Лонни Уокер.

Следующий матч «Лейкерс» проведут дома в четверг, 12 января.

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