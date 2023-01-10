Леброн Джеймс не сыграет против «Денвера» из-за боли в голеностопе
Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс пропустит сегодняшний гостевой матч против «Денвера» из-за боли в левом голеностопе, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
Ранее сообщалось, что участие Джеймса во встрече находится под вопросом.
В составе «Лейкерс» также отсутствуют травмированные Остин Ривз, Трой Браун и Лонни Уокер.
Следующий матч «Лейкерс» проведут дома в четверг, 12 января.
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