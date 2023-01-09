Клубы НБА готовятся к возможности того, что Леброн Джеймс запросит обмен из «Лейкерс» в межсезонье

Теги возможные переходы Леброн Джеймс Лейкерс НБА Кевин Дюрэнт Баскетбол

В НБА допускают, что звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс летом захочет сменить команду, чтобы бороться за чемпионство на финальном этапе своей карьеры.

Об этом сообщает обозреватель Heavy.com Шон Девени со ссылкой на источники в лиге.

«По словам управленцев лиги, ряд команд, по крайней мере, готовятся к возможности того, что этим летом Джеймс попытается осуществить переход в другой клуб, ведь ему только что исполнилось 38 лет, и он надеется завершить карьеру в побеждающем месте.

И в отличие от прошлого межсезонья, когда команды были ошеломлены запросом на обмен со стороны Кевина Дюрэнта незадолго до открытия рынка свободных агентов, фронт-офисы НБА будут готовы к потенциальному обмену Джеймса», – пишет Девени.

38-летний Джеймс ранее намекнул, что рассчитывает на усиление состава «озерников», которые пока не входят в зону плей-офф.

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7 комментариев

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Адильхан Абдусаламов
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В бруклин на симонса 😬😬😬😬
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Райли Карри
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В Юту его. Пусть воюет с расистами
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Sergio19882007
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в Кавс на Мобли и Гарлэнда)
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raam
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Ответ *MVP*
молимся 🙏
Леброну 39 лет будет, никто столько не даст.
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Олег Кучтраев
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Видимо они готовятся спрятаться от Леброна и сына его - Бронни
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*MVP*
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Ответ Mr.BadGuy
Было б неплохо на ровном месте срубить 3-4 пика, пару молодых переспективных игроков и молодую звезду.
молимся 🙏
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Mr.BadGuy
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Было б неплохо на ровном месте срубить 3-4 пика, пару молодых переспективных игроков и молодую звезду.
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