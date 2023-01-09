Чемпион НБА в составе « » считает, что клубу следует использовать возможность приобрести игроков «Пэйсерс» и Майлза Тернера.

По мнению Фокса, с учетом уровня игры 38-летнего такое усиление сделало бы «озерников» командой чемпионского уровня.

«Когда Леброн играет на своем обычном уровне GOAT даже в 38 лет, представьте, если бы и Бадди Хилд были в составе «Лейкерс» 🤦🏽‍♂️

Мы ценим тебя, Томас Брайант 💪🏾 Давайте дождемся возвращения Энтони Дэвиса и получим этот трофей в 2023-м 🏆», – написал Фокс.

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