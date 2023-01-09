Рик Фокс: «С такой игрой Леброна только представьте себе «Лейкерс» с Хилдом и Тернером»

Теги Леброн Джеймс Индиана Лейкерс НБА Майлз Тернер Рик Фокс Бадди Хилд Баскетбол

Чемпион НБА в составе «Лейкерс» Рик Фокс считает, что клубу следует использовать возможность приобрести игроков «Пэйсерс» Бадди Хилда и Майлза Тернера.

По мнению Фокса, с учетом уровня игры 38-летнего Леброна Джеймса такое усиление сделало бы «озерников» командой чемпионского уровня.

«Когда Леброн играет на своем обычном уровне GOAT даже в 38 лет, представьте, если бы Майлз Тернер и Бадди Хилд были в составе «Лейкерс» 🤦🏽‍♂️

Мы ценим тебя, Томас Брайант 💪🏾 Давайте дождемся возвращения Энтони Дэвиса и получим этот трофей в 2023-м 🏆», – написал Фокс.

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3 комментария

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Артём Альбрехт
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Ответ I'mNotChrisPaul
Да, только Нанн, Тоскано и Габриэль - это максимум пол Хилда
А я и не думаю, что Хилл сейчас нужен этой команде. Нужны крепкие ролевики.
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I'mNotChrisPaul
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Ответ Артём Альбрехт
Ради этих двоих нужно перетряхивать команду которая только набрала ход. Этим Лейкерс нужен какой-то большой в ротацию, и кто-то стабильно попадающий трёхи. Без ущерба команде можно смело менять Нана, Тоскано, Габриэля.
Да, только Нанн, Тоскано и Габриэль - это максимум пол Хилда
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Артём Альбрехт
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Ради этих двоих нужно перетряхивать команду которая только набрала ход. Этим Лейкерс нужен какой-то большой в ротацию, и кто-то стабильно попадающий трёхи. Без ущерба команде можно смело менять Нана, Тоскано, Габриэля.
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