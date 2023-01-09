Рик Фокс: «С такой игрой Леброна только представьте себе «Лейкерс» с Хилдом и Тернером»
Чемпион НБА в составе «Лейкерс» Рик Фокс считает, что клубу следует использовать возможность приобрести игроков «Пэйсерс» Бадди Хилда и Майлза Тернера.
По мнению Фокса, с учетом уровня игры 38-летнего Леброна Джеймса такое усиление сделало бы «озерников» командой чемпионского уровня.
«Когда Леброн играет на своем обычном уровне GOAT даже в 38 лет, представьте, если бы Майлз Тернер и Бадди Хилд были в составе «Лейкерс» 🤦🏽♂️
Мы ценим тебя, Томас Брайант 💪🏾 Давайте дождемся возвращения Энтони Дэвиса и получим этот трофей в 2023-м 🏆», – написал Фокс.
10 самых заплюсованных постов года в баскетболе: величие Карри и «Голден Стэйт», монументальная летопись драфтов НБА
3 комментария