«Ты крут». Леброн Джеймс отреагировал на данк Бронни с проносом между ног

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА видео Леброн Джеймс-младший Баскетбол

Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс опубликовал данк старшего сына Бронни с проносом мяча между ног.

«Ха-ха-ха-ха! Бронни, что ты делаешь?! Ты крут», – отреагировал Леброн, добавив несколько шокированных и огненных смайликов, а также использовав хэштеги #JamesGang и #YoungKing.

Болельщики сравнили данк 18-летнего Бронни с аналогичным данком, который Леброн исполнил в 2003 году, играя за школу Сент-Винсент-Сент-Мэри.

Леброн готов пожертвовать концовкой карьеры ради сыновей. Откуда эта одержимость и что делать «Лейкерс»?

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6 комментариев

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jokerino
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Папашкин данк посимпатичнее будет!
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banderos
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Ответ Vagant
Топ скореров за всю историю лиги с указанием их места в топе по ассистам: 1. Карим : 46й по результативным передачам. 2. Леброн: 6й 3. Карл Мэлоун: 61й 4. Коби: 33й 5 Джордан: 49й
Я, конечно, понимаю, что есть любители статистики, но зачем конкретно в данной новости этот топ скореров? Некуда выплеснуть знания?
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hodor 12
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Походу помимо короля в НБА уже и принц нарисовался..
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mqh9pzrxgf
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Ответ KobeBryant88
Кстати,Коби «эгоист»,но выше Майкла по передачам
Кстати. Кобе провел 1346 игр, джордан 1072, в среднем у кобе меньше на 1 передачу)
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KobeBryant88
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Ответ Vagant
Топ скореров за всю историю лиги с указанием их места в топе по ассистам: 1. Карим : 46й по результативным передачам. 2. Леброн: 6й 3. Карл Мэлоун: 61й 4. Коби: 33й 5 Джордан: 49й
Кстати,Коби «эгоист»,но выше Майкла по передачам
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Vagant
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Топ скореров за всю историю лиги с указанием их места в топе по ассистам:
1. Карим : 46й по результативным передачам.
2. Леброн: 6й
3. Карл Мэлоун: 61й
4. Коби: 33й
5 Джордан: 49й
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