«Ты крут». Леброн Джеймс отреагировал на данк Бронни с проносом между ног
Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс опубликовал данк старшего сына Бронни с проносом мяча между ног.
«Ха-ха-ха-ха! Бронни, что ты делаешь?! Ты крут», – отреагировал Леброн, добавив несколько шокированных и огненных смайликов, а также использовав хэштеги #JamesGang и #YoungKing.
Болельщики сравнили данк 18-летнего Бронни с аналогичным данком, который Леброн исполнил в 2003 году, играя за школу Сент-Винсент-Сент-Мэри.
Леброн готов пожертвовать концовкой карьеры ради сыновей. Откуда эта одержимость и что делать «Лейкерс»?
1. Карим : 46й по результативным передачам.
2. Леброн: 6й
3. Карл Мэлоун: 61й
4. Коби: 33й
5 Джордан: 49й