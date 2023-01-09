«Ты крут». Леброн Джеймс отреагировал на данк Бронни с проносом между ног

Суперзвезда «Лейкерс» опубликовал данк старшего сына Бронни с проносом мяча между ног.

«Ха-ха-ха-ха! Бронни, что ты делаешь?! Ты крут», – отреагировал Леброн, добавив несколько шокированных и огненных смайликов, а также использовав хэштеги #JamesGang и #YoungKing.

Болельщики сравнили данк 18-летнего Бронни с аналогичным данком, который Леброн исполнил в 2003 году, играя за школу Сент-Винсент-Сент-Мэри.

Леброн готов пожертвовать концовкой карьеры ради сыновей. Откуда эта одержимость и что делать «Лейкерс»?