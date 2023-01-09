НБА представила подборку лучших индивидуальных выступлений 12-й недели сезона

НБА представила подборку десяти лучших индивидуальных перфомансов 12-й недели сезона.

Главным героем минувшей недели стал Донован Митчелл из «Кавальерс», который набрал 71 очко в матче с «Буллс».

Также в подборку попали , , (дважды), , Джейлен Брансон, Лаури Маркканен, Зак Лавин и .

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