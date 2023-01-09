НБА представила подборку лучших индивидуальных выступлений 12-й недели сезона

Теги Кливленд Леброн Джеймс НБА видео Демар Дерозан Клэй Томпсон Яннис Адетокумбо Джоэл Эмбиид Зак Лавин Лаури Маркканен Донован Митчелл Джейлен Брансон Баскетбол

НБА представила подборку десяти лучших индивидуальных перфомансов 12-й недели сезона.

Главным героем минувшей недели стал Донован Митчелл из «Кавальерс», который набрал 71 очко в матче с «Буллс».

Также в подборку попали Джоэл Эмбиид, Клэй Томпсон, Леброн Джеймс (дважды), Яннис Адетокумбо, Джейлен Брансон, Лаури Маркканен, Зак Лавин и Демар Дерозан.

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