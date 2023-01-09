Энтони Дэвис планирует ускорить процесс восстановления от травмы

Звездный форвард планирует ускорить процесс восстановления от травмы, чтобы вернуться в строй, когда команда вернется в Лос-Анджелес на этой неделе, сообщает ESPN.com.

Дэвис пропустил 12 матчей подряд из-за перелома костной шпоры на ладьевидной кости правой стопы, а также из-за стрессовой реакции. Согласно источникам, боль в ноге игрока утихает.

« » выиграли пять матчей подряд, это их самая продолжительная победная серия в нынешнем сезоне. Общий результат команды в отсутствие Дэвиса – 7-5.

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