Энтони Дэвис планирует ускорить процесс восстановления от травмы

Теги травмы Лейкерс НБА Энтони Дэвис Баскетбол

Звездный форвард Энтони Дэвис планирует ускорить процесс восстановления от травмы, чтобы вернуться в строй, когда команда вернется в Лос-Анджелес на этой неделе, сообщает ESPN.com.

Дэвис пропустил 12 матчей подряд из-за перелома костной шпоры на ладьевидной кости правой стопы, а также из-за стрессовой реакции. Согласно источникам, боль в ноге игрока утихает.

«Лейкерс» выиграли пять матчей подряд, это их самая продолжительная победная серия в нынешнем сезоне. Общий результат команды в отсутствие Дэвиса – 7-5.

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4 комментария

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Osik92
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Сиди на больничном уж... Травмат
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EchteLiebe
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Чтобы снова сломаться
Отличная идея
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GerbertS
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регенерация активирована
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кандид
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То есть он может это контролировать? Вот же везучий сукин сын...
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