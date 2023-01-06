Леброн Джеймс и Кевин Дюрэнт – промежуточные лидеры голосования на Матч всех звезд

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НБА огласила предварительные результаты голосования за стартовые пятерки на Матч всех звезд 2023 года.

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс является абсолютным лидером в голосовании (3 168 694 голоса), Кевин Дюрэнт («Бруклин») лидирует среди игроков Восточной конференции (3 118 545).

Центровой «Денвера» Никола Йокич (2 237 768) и тяжелый форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис (2 063 325) занимают соответственно 2-е и 3-е места на Западе. Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо (2 998 327) и центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид (2 226 712) входят в тройку лидеров на Востоке.

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри лидирует среди всех защитников, набрав 2 715 520 голосов. Лука Дончич («Даллас») занимает второе место среди защитников Запада с 2 388 502 голосами.

Среди защитников Востока лидируют Кайри Ирвинг («Бруклин») с 2 071 715 голосами и Донован Митчелл («Кливленд») с 1 637 374 голосами.

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2 комментария

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Сергей Пузанков
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От западе 4 игрока в старте понятны - Лука-Стеф-Леброн-Йокич. От востока железно в старте только Янниса вижу. За кого из тройки Дюрант-Тейтум-Эмбиид будут голосовать игроки - загадка. Ирвинга тоже могут прокатить мимо старта
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Вадим flanec
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Фронткорт запада : что делают среди игроков ЛАЛ и ГСУ, Йокич, Уильямсон, Маркканен?)))
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