Леброн Джеймс и Кевин Дюрэнт – промежуточные лидеры голосования на Матч всех звезд

НБА огласила предварительные результаты голосования за стартовые пятерки на всех звезд 2023 года.

Форвард «Лейкерс» является абсолютным лидером в голосовании (3 168 694 голоса), («Бруклин») лидирует среди игроков Восточной конференции (3 118 545).

Центровой «Денвера» Никола Йокич (2 237 768) и тяжелый форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис (2 063 325) занимают соответственно 2-е и 3-е места на Западе. Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо (2 998 327) и центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид (2 226 712) входят в тройку лидеров на Востоке.

Разыгрывающий «Голден Стэйт» лидирует среди всех защитников, набрав 2 715 520 голосов. Лука Дончич («Даллас») занимает второе место среди защитников Запада с 2 388 502 голосами.

Среди защитников Востока лидируют («Бруклин») с 2 071 715 голосами и Донован Митчелл («Кливленд») с 1 637 374 голосами.

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