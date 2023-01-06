Джефф Ван Ганди: «Не уверен, что Энтони Дэвис станет членом Зала славы»
Бывший тренер НБА, ныне телекомментатор Джефф Ван Ганди не согласился со своим коллегой Марком Джексоном, который назвал Энтони Дэвиса («Лейкерс») будущим членом Зала славы.
«Вы уверены, что если бы Дэвис закончил карьеру сегодня, то стал бы членом Зала Славы?
Лично я не уверен, что Дэвис шел к Залу славы, из-за травм. Он пропустил слишком много матчей. Я считаю, что его сложно назвать будущим членом Зала славы», – сказал Ван Ганди.
Спасибо США за зимнее время, а баскетбольным богам – за здорового Энтони Дэвиса. Мои любимые игроки и команды ноября
Он не доминирующий игрок поколения из за травм и пропусков, он не привнес что то революционное в игру, банально у него нет большого количества побед и титулов