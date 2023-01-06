Джефф Ван Ганди: «Не уверен, что Энтони Дэвис станет членом Зала славы»

Бывший тренер , ныне телекомментатор не согласился со своим коллегой Марком Джексоном, который назвал Энтони Дэвиса (« ») будущим членом Зала славы.

«Вы уверены, что если бы Дэвис закончил карьеру сегодня, то стал бы членом ?

Лично я не уверен, что Дэвис шел к Залу славы, из-за травм. Он пропустил слишком много матчей. Я считаю, что его сложно назвать будущим членом Зала славы», – сказал Ван Ганди.

Спасибо США за зимнее время, а баскетбольным богам – за здорового Энтони Дэвиса. Мои любимые игроки и команды ноября