Джефф Ван Ганди: «Не уверен, что Энтони Дэвис станет членом Зала славы»

Теги Джефф Ван Ганди Лейкерс НБА Энтони Дэвис Зал славы Баскетбол

Бывший тренер НБА, ныне телекомментатор Джефф Ван Ганди не согласился со своим коллегой Марком Джексоном, который назвал Энтони Дэвиса («Лейкерс») будущим членом Зала славы.

«Вы уверены, что если бы Дэвис закончил карьеру сегодня, то стал бы членом Зала Славы?

Лично я не уверен, что Дэвис шел к Залу славы, из-за травм. Он пропустил слишком много матчей. Я считаю, что его сложно назвать будущим членом Зала славы», – сказал Ван Ганди.

Спасибо США за зимнее время, а баскетбольным богам – за здорового Энтони Дэвиса. Мои любимые игроки и команды ноября

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4 комментария

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За Кэвс и двор стреляю в упор
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Нет ни одной причины, по которой ЭД должен быть что в Зале, что в топ-75 в истории.
Он не доминирующий игрок поколения из за травм и пропусков, он не привнес что то революционное в игру, банально у него нет большого количества побед и титулов
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ДИКАНЬ
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Да все влезут)) если надо, пристройку сделают. Ну или отдельный ВИП-зал по подписке откроют))
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ты не прав
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Ну если Уэббер там, то какие вопросы к Дэвису могут быть?
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kiper88
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Он же уже в топ75 всех времён. Как он может мимо зала славы проехать. Да и туда щас всех берут
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