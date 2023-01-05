Деннис Шредер: «Стараюсь ценить каждый матч, будто он последний»

Разыгрывающий « » прокомментировал свое выступление в матче против « » (112:109).

Немецкий баскетболист набрал 32 очка (8-15 с игры, 4-7 из-за дуги), 4 подбора, 2 передачи и 4 перехвата за 40,4 минуты на площадке.

«Это важная победа. Леброна и Эй Ди не было, но каждый из нас готов прийти на помощь. Все выложились и проделали отличную работу. Мы играли в командный баскетбол. Рад, что у нас все получилось.

Я стараюсь ценить каждый матч, будто он последний. Никогда не знаешь, что произойдет в будущем. Рад, что сегодня показал хорошую игру. Мои товарищи по команде здорово помогли мне заслонами и передачами. Мы все проделали отличную работу сегодня», – сказал Шредер.

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