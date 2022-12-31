Энтони Дэвису в будущем может потребоваться операция по удалению костной шпоры

Форвард « » рассчитывает как можно скорее вернуться на площадку, чтобы помочь команде в оставшейся части сезона-22/23 с «Лейкерс».

При этом баскетболист признал, что в будущем ему все равно может потребоваться операция.

«Надо будет подумать в межсезонье по поводу удаления костной шпоры.

Как мне кажется, самая большая проблема – это стрессовая реакция, надо следить за этим. Потому что это может привести к шести, семи, восьми месяцам вне игры, а я бы предпочел четыре недели, а не семь месяцев. Не утверждаю, что вернусь через четыре недели, но надеюсь на это», – заявил Дэвис.

Дэвис на этот раз выбыл из строя с комплексной травмой. Костная шпора отломилась от ладьевидной кости правой стопы форварда «озерников». Та же самая ладьевидная кость, расположенная в верхней части стопы, подверглась стрессовой реакции. Она впервые проявилась в матче против «Наггетс» 16 декабря, когда Энтони правой ногой ударился о ногу Николы Йокича.

«Кливленд» – реальная топ-команда НБА. Как работают суперзащита Аллена-Мобли и атака Митчелла-Гарлэнда?