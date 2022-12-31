Энтони Дэвису в будущем может потребоваться операция по удалению костной шпоры

Теги травмы Лейкерс НБА Энтони Дэвис Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис рассчитывает как можно скорее вернуться на площадку, чтобы помочь команде в оставшейся части сезона-22/23 с «Лейкерс».

При этом баскетболист признал, что в будущем ему все равно может потребоваться операция.

«Надо будет подумать в межсезонье по поводу удаления костной шпоры.

Как мне кажется, самая большая проблема – это стрессовая реакция, надо следить за этим. Потому что это может привести к шести, семи, восьми месяцам вне игры, а я бы предпочел четыре недели, а не семь месяцев. Не утверждаю, что вернусь через четыре недели, но надеюсь на это», – заявил Дэвис.

Дэвис на этот раз выбыл из строя с комплексной травмой. Костная шпора отломилась от ладьевидной кости правой стопы форварда «озерников». Та же самая ладьевидная кость, расположенная в верхней части стопы, подверглась стрессовой реакции. Она впервые проявилась в матче против «Наггетс» 16 декабря, когда Энтони правой ногой ударился о ногу Николы Йокича.

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5 комментариев

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Vagant
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Ответ Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Повезло ЛА летом 2020, что все матчи были в одном месте без перелетов и с моментальным восстановлением, нет сомнений, что Дэвис условно в марте мог вылететь
В регулярке до пузыря летали и никаких проблем у Эй Ди не было - его берегли, на площадку выпускали вместе с Макги и Ховардом, лишний раз толкаться не заставляли.
Ну, да ЛАЛ повезло, лишились преимущества своей площадки, потеряли "железного" игрока старта и дали время Каваю и иже с ним на восстановление (ЛАК рассматривался как основной конкурент).
И кого только ЛАЛ тогда не рекрутировала в ростер: хулиганов, любителей мармеладок, Джей Аров...
Везунчики, чё..
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DiffusedLight
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Ответ Левый аккаунт Дюрэнта
Может лучше пропустить 4 недели сейчас, чем трястись от страха до апреля а потом в плей-офф?
Плей-офф???
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Nbafan
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Ответ Левый аккаунт Дюрэнта
Может лучше пропустить 4 недели сейчас, чем трястись от страха до апреля а потом в плей-офф?
он так и так до апреля не вернётся, судя по всему)
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Левый аккаунт Дюрэнта
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Может лучше пропустить 4 недели сейчас, чем трястись от страха до апреля а потом в плей-офф?
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Кручу-верчу, ковырять везде хочу
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Повезло ЛА летом 2020, что все матчи были в одном месте без перелетов и с моментальным восстановлением, нет сомнений, что Дэвис условно в марте мог вылететь
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