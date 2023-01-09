Кевин Дюрэнт обошел Доминика Уилкинса по набранным очкам за карьеру

Теги Майами Бруклин НБА Кевин Дюрэнт Доминик Уилкинс Оскар Робертсон Баскетбол

Звездный форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт в воскресенье обошел легенду НБА Доминика Уилкинса по набранным очкам за карьеру.

Дюрэнт набрал 17 очков в матче с «Майами» (125:117) и довел карьерный показатель до отметки 26 684 очка. Кевин потеснил Уилкинса (26 668 очков) с 14-го места в общем списке.

На 13-м месте в списке самых результативных игроков НБА Оскар Робертсон (26 710), Кевин отстает от него на 26 очков.

В воскресенье Дюрэнт получил травму колена, ему предстоит МРТ-обследование.

Мужик так фанател от Айверсона, что стал главным тату-мастером НБА. Теперь летает в отпуск с Дюрэнтом и сотрудничает с Jordan Brand

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Денис Храпунов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
уже какой год подряд Дюранта ломают перед мвз, заговор какой-то.
Обидно ужасно, чисто МВП сезон проводил
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий