Звездный форвард « » в воскресенье обошел легенду НБА Доминика Уилкинса по набранным очкам за карьеру.

Дюрэнт набрал 17 очков в матче с « » (125:117) и довел карьерный показатель до отметки 26 684 очка. Кевин потеснил Уилкинса (26 668 очков) с 14-го места в общем списке.

На 13-м месте в списке самых результативных игроков НБА Оскар Робертсон (26 710), Кевин отстает от него на 26 очков.

В воскресенье Дюрэнт получил травму колена, ему предстоит МРТ-обследование.

Мужик так фанател от Айверсона, что стал главным тату-мастером НБА. Теперь летает в отпуск с Дюрэнтом и сотрудничает с Jordan Brand