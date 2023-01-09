Кайри Ирвинг: «Дюрэнт в хорошем настроении, как и все мы»

Разыгрывающий «Нетс» прокомментировал травму колена, которую получил его звездный одноклубник во время матча с «Хит» (102:101).

«Я был рядом в момент травмы. Такие ситуации выглядят довольно пугающе. Потому что, когда кто-то не видит, что происходит, может случиться что угодно. Остается только порадоваться тому, что Кей Ди провел много времени в тренажерном зале и поработал над своим телом, что позволило избежать худших последствий.

Кевин в хорошем настроении, как и все мы. Сила нашей команды в том, как мы поддерживаем друг друга. Мы готовы ко всему, что с нами может случиться… Я думаю, что одним из лучших качеств нашей команды является скамейка запасных и то, как мы поддерживаем друг друга, независимо от того, кто есть в составе на данный момент. И теперь пришло время продемонстрировать это, пока мы не узнаем степень серьезности травмы Кей Ди и время на восстановление. Мы должны проявить зрелость в этом отношении», – заявил Ирвинг.

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