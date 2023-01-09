Кайри Ирвинг: «Дюрэнт в хорошем настроении, как и все мы»

Теги Бруклин НБА Кевин Дюрэнт Кайри Ирвинг Баскетбол

Разыгрывающий «Нетс» Кайри Ирвинг прокомментировал травму колена, которую получил его звездный одноклубник Кевин Дюрэнт во время матча с «Хит» (102:101).

«Я был рядом в момент травмы. Такие ситуации выглядят довольно пугающе. Потому что, когда кто-то не видит, что происходит, может случиться что угодно. Остается только порадоваться тому, что Кей Ди провел много времени в тренажерном зале и поработал над своим телом, что позволило избежать худших последствий.

Кевин в хорошем настроении, как и все мы. Сила нашей команды в том, как мы поддерживаем друг друга. Мы готовы ко всему, что с нами может случиться… Я думаю, что одним из лучших качеств нашей команды является скамейка запасных и то, как мы поддерживаем друг друга, независимо от того, кто есть в составе на данный момент. И теперь пришло время продемонстрировать это, пока мы не узнаем степень серьезности травмы Кей Ди и время на восстановление. Мы должны проявить зрелость в этом отношении», – заявил Ирвинг.

Мужик так фанател от Айверсона, что стал главным тату-мастером НБА. Теперь летает в отпуск с Дюрэнтом и сотрудничает с Jordan Brand

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3 комментария

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Vagant
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Что такое net rating?
Разница между забитыми и пропущенными очками в среднем за матч.
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Sharky shark
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Ответ Vagant
Нетс после того как у Кайри закончился бойкот. — Лучший отрезок в лиге (20-4) — 1ые по offensive rating — 2ые по net rating — 5ые по defensive rating
Что такое net rating?
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Vagant
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Нетс после того как у Кайри закончился бойкот.
— Лучший отрезок в лиге (20-4)
— 1ые по offensive rating
— 2ые по net rating
— 5ые по defensive rating
0
0
0
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