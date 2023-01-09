Габриэль Дек не поможет «Реалу» в двух гостевых матчах из-за травмы

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Форвард «Реала» Габриэль Дек пропустит два гостевых матча Евролиги, которые команды проведет на этой неделе, из-за растяжения подколенного сухожилия правой ноги.

В последний раз Дек играл в лиге ACB против «Барселоны» 2 декабря. На прошлой неделе аргентинец пропустил матч Евролиги против «Маккаби».

В нынешнем сезоне Евролиги 27-летний игрок набирает в среднем 13,0 очка, 6,1 подбора, 2,2 передачи за встречу.

«Реал» сыграет во вторник в Белграде против «Црвены Звезды», затем отправится в Берлин, где в четверг встретится с «Альбой».

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