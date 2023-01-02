ACB. «Реал» против «Барселоны»

В понедельник, 2 января, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB состоится очередной раунд Эль-Класико – « » в Мадриде примет «Барселону».

ACB

Регулярный чемпионат

Положение команд: Реал – 11-2, Баскония – 10-3, – 10-3, Тенерифе – 9-3, Уникаха – 9-4, Ховентуд – 9-4, Гран-Канария – 8-5, Бильбао – 7-6, Мурсия – 6-7, Бреоган– 6-7, Валенсия – 6-7, Обрадойро – 6-7, Гранада – 5-7, Жирона – 3-10, Фуэнлабрада – 3-10, Сарагоса – 3-10, Манреса – 3-10, Бетис – 2-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Шак и Пенни убрали Джордана и должны были стать великой династией. Краткая история «Орландо» середины 90-х

«Кливленд» – реальная топ-команда НБА. Как работают суперзащита Аллена-Мобли и атака Митчелла-Гарлэнда?