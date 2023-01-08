ACB. «Реал» – «Гран-Канария», «Баскония» – «Валенсия» и другие матчи
В воскресенье, 8 января, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB состоятся пять матчей.
«Реал» в Мадриде примет «Гран-Канарию», «Баскония» сыграет с «Валенсией».
АСВ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 8 января, 14.30, «ВиЗинк Центр»
- Дата проведения
- 8 января, 19.00, «Pavelló Nou Congost»
- Дата проведения
- 8 января, 20.30, «Фернандо Буэса Арена»
- Дата проведения
- 8 января, 22.00, «Pabellon Insular Santiago Martin»
- Дата проведения
- 8 января, 22.00, «Бильбао Арена»
Положение команд: Барселона – 12-3, Реал – 11-3, Баскония – 11-3,Уникаха – 10-4, Тенерифе – 9-4, Ховентуд – 10-5, Гран-Канария – 8-6, Бреоган– 8-7, Бильбао – 7-7, Валенсия – 7-7, Мурсия – 7-7, Обрадойро – 7-8, Гранада – 5-9, Жирона – 5-10, Манреса – 3-11, Сарагоса – 3-11, Фуэнлабрада – 3-12, Бетис – 3-12.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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