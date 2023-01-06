Евролига. «Анадолу Эфес» примет «Виллербан», «Олимпиакос» – «Милан» и другие матчи

Сегодня в рамках 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги состоятся четыре матча.

Действующий чемпион турецкий «Анадолу Эфес» примет французский «Виллербан», греческий «Олимпиакос» встретится с итальянским «Миланом».

Регулярный чемпионат

Положение команд: Барселона Испания – 11-6, Монако Франция – 11-6, Баскония Испания – 11-6, Реал Испания – 10-6, Олимпиакос Греция – 10-6, Маккаби Израиль – 9-6, Фенербахче Турция – 10-7, Црвена Звезда Сербия – 8-8, – 9-8, Анадолу Эфес Турция – 8-8, – 7-9, Партизан Сербия – 8-9, Виртус Италия – 7-9, Виллербан Франция – 6-10, Милан Италия – 6-10, Панатинаикос Греция – 6-11, Бавария Германия – 6-11, Альба Германия – 5-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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