Евролига. «Анадолу Эфес» примет «Виллербан», «Олимпиакос» – «Милан» и другие матчи

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Сегодня в рамках 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги состоятся четыре матча.

Действующий чемпион турецкий «Анадолу Эфес» примет французский «Виллербан», греческий «Олимпиакос» встретится с итальянским «Миланом».

Евролига

Регулярный чемпионат

Анадолу Эфес Турция  –  LDLC АСВЕЛ Франция
Дата проведения
6 января, 20.30, «Синан Эрдем Доум»
Онлайн матча

Олимпиакос Греция  –  EA7 Эмпорио Армани Милан Италия
Дата проведения
6 января, 22.00, «Арена Мира и Дружбы»
Онлайн матча

Валенсия Испания  –  Црвена Звезда MTS Сербия
Дата проведения
6 января, 22.30, «Ла Фонтета»
Онлайн матча

Реал Испания  –  Маккаби Плейтика Израиль
Дата проведения
6 января, 22.45, «ВиЗинк Центр»
Онлайн матча

Положение команд: Барселона Испания – 11-6, Монако Франция – 11-6, Баскония Испания – 11-6, Реал Испания – 10-6, Олимпиакос Греция – 10-6, Маккаби Израиль – 9-6, Фенербахче Турция – 10-7, Црвена Звезда Сербия – 8-8, Жальгирис – 9-8, Анадолу Эфес Турция – 8-8, Валенсия – 7-9, Партизан Сербия – 8-9, Виртус Италия – 7-9, Виллербан Франция – 6-10, Милан Италия – 6-10, Панатинаикос Греция – 6-11, Бавария Германия – 6-11, Альба Германия – 5-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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3 комментария

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Славонычч
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Олимпия > 71,5
Или я вышибу себе мозги 😄😸
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kaissa
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Плотность команд невероятная - даже Альба не потеряла шансов на ПО...
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Пилипенко Дмитрий
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Как приятно смотреть Евролигу в таком составе, без всяких лишних клубов ! Вперёд ребятки !
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